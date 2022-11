Italiens neue Ministerpräsidentin Meloni (hier vor dem Parlament in Rom) (AFP / ANDREAS SOLARO)

Wie Ministerpräsidentin Meloni am Abend nach einer Kabinettssitzung in Rom mitteilte, wird die Corona-Impfpflicht für das Gesundheitspersonal in Krankenhäusern und Pflegeheimen aufgehoben. Damit könnten rund 4.000 ungeimpfte Beschäftigte an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. An der Maskenpflicht indes werde festgehalten. Außerdem soll eine von der Europäischen Union geforderte Justizreform verschoben werden. Zur Begründung erklärte Meloni, Gerichte und Staatsanwaltschaften seien noch nicht darauf vorbereitet. Dabei geht es unter anderem um Verjährungsfristen.

Allerding müsste Italien die Reform bis Ende des Jahres umgesetzt haben. Andernfalls verstreicht eine Fristen für die Ausschüttung von EU-Geldern aus dem Corona-Hilfsfonds.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.