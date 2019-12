Der Berliner Künstler Gunter Demnig hat im bayerischen Memmingen den 75.000. "Stolperstein" verlegt.

Der Jubiläumsstein und ein weiterer erinnern künftig an das Schicksal der jüdischen Familie Rosenbaum. Inzwischen wird mit den Stolpersteinen in mehr als 1.200 deutschen Kommunen sowie in zahlreichen europäischen Ländern an die Opfer der nationalsozialistischen Diktatur erinnert.



Bei den Steinen handelt es sich um kleine Würfel mit einer Kantenlänge von knapp zehn Zentimetern. Auf der Oberseite tragen sie eine Messingplatte mit biografische Angaben über die Opfer. Vor den früheren Wohnhäusern der Verfolgten werden sie in den Bürgersteig eingelassen.