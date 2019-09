Die US-Regierung hat den amerikanischen Whistleblower Snowden wegen der Veröffentlichung seiner Memoiren verklagt.

Das Justizministerium in Washington erklärte, Snowden habe mit dem Buch gegen Vertraulichkeitsvereinbarungen verstoßen, die er während seiner früheren Tätigkeiten für die Geheimdienste CIA und NSA unterschrieben habe. Wie es weiter hieß, soll mit der Klage nicht der Verkauf des Buches gestoppt werden. Die Regierung will stattdessen auf die Einnahmen zugreifen, die Snowden mit seinem Buch erzielt. Die Memoiren erschienen heute in den USA und unter anderem auch in Deutschland.



Vor sechs Jahren hatte der Ex-Geheimdienstler Dokumente der NSA an Journalisten weitergegeben. Er lebt inzwischen im Exil in Russland. Die US-Regierung wirft ihm Spionage und Geheimnisverrat vor und verlangt seine Auslieferung, um ihm den Prozess machen zu können.