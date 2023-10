Dagestan

Menge stürmt Flughafen wegen Ankunft von israelischer Maschine - laut Behörden 20 Verletzte

In der russischen Teilrepublik Dagestan ist es zu anti-jüdischen Übergriffen gekommen. Dagestan liegt in Russlands muslimisch geprägtem Nordkaukasus. In der Hauptstadt der Teilrepublik - in Machatschkala - stürmten gestern Abend hunderte Menschen in den Flughafen, viele gelangten auf das Rollfeld.

30.10.2023