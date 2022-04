Situation in Mariupol (picture alliance/dpa/TASS)

Das teilte Vizeregierungschefin Wereschtschuk am Abend mit. Sie nannte etwa die Städte Berdjansk sowie Mariupol, wo allein fast 500, beziehungsweise knapp 800 Zivilisten die Orte etwa in ihren Autos verlassen hätten können. Den Angaben zufolge wurden auch Personen aus dem Luhansker Gebiet in Sicherheit gebracht.

Derweil stellte das russische Militär für Berdjansk und Mariupol die Öffnung von Fluchtkorridoren in Aussicht, jedoch nur für Ausländer. Laut der Agentur Tass richtet sich die in der Nacht bekannt gewordene Ankündigung beispielsweise an Besatzungsmitglieder von Frachtschiffen, die in beiden Häfen seit Kriegsbeginn blockiert sind.

