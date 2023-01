Frohes Neues Jahr! 

Nach den Verboten der beiden vergangenen Jahre griffen die Menschen 2023 verstärkt zum Feuerwerk. (imago / snapshot / F. Boillot )

Viele feierten den Jahreswechsel bei ungewöhnlich warmem Wetter mit Temperaturen bis zu 20 Grad und mancherorts kräftigem Wind mit Feuerwerk.

Dieses Mal durften zum Jahreswechsel auch wieder Böller und Raketen gekauft werden. In den beiden Vorjahren war der Verkauf wegen der Corona-Pandemie verboten gewesen. Umso stärker waren in diesem Jahr nachgefragt. Mit dem Verkaufsstart am 29. Dezember bildeten sich mancherorts am Morgen Schlangen vor Geschäften. Bei vielen Einzelhändlern waren die Feuerwerksartikel bereits am Donnerstagnachmittag ausverkauft.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.