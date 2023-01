Streiks in Frankreich gegen die geplante Rentenreform (AFP/LOIC VENANCE)

Zug- und Flugverbindungen fielen aus, Schulen und Ämter blieben geschlossen. Der französische Präsident Macron kündigte an, er werde ungeachtet der Kritik an der Reform festhalten. Die Gewerkschaften wollen den Druck auf die Regierung mit weiteren Streiks und Demonstrationen am 31. Januar verstärken. In Frankreich soll das Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre angehoben werden.

