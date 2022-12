Noch immer gehen weniger Menschen ins Kino als vor der Corona-Pandemie. (imago images / Bildgehege )

Zwar ließen sich derzeit viele Menschen für Events begeistern, aber noch nicht für den normalen oder "kleinen" Film, der eine "Perle" sei. Berg betonte zugleich , die Filmbranche müsse etwas tun, um angesichts der zunehmenden Konkurrenz durch Fernsehserien zu bestehen. "Da muss was passieren", sagte sie. Das sei nicht nur eine Sache der Regisseurinnen und Regisseure. Vielmehr müssten auch die Kinos überlegen, wie sie dafür sorgen könnten, dass sich die Menschen bei ihnen wohlfühlten. Viele Kinos setzten hier inzwischen auf "Luxus" wie etwa breitere Sitze oder auf Opernübertragungen. Diese "Bindung an das Kino" sei die Zukunft, zeigte sich Berg überzeugt. Eine weitere Möglichkeit sei eine "andere Preispolitik". So könne man etwa Tickets unter der Woche billiger verkaufen als am Wochenende.

Der Vorstand der Filmförderungsanstalt (FFA), Peter Dinges, hatte zuvor erklärt, in diesem Jahr seien bisher knapp 70 Millionen Tickets verkauft worden. Normalerweise wären es laut Dinges zu diesem Zeitpunkt über 100 Millionen.

Zum Jahresende setzt die Branche nun auf den neuen "Avatar"-Film, der Mitte Dezember angelaufen ist. "The Way of the Water" lockte am ersten Wochenende nach dem Start 1,1 Millionen Besucher ins Kino. Das sei - gerade in der Zeit, in der das Endspiel der Fußball-WM stattgefunden habe - ein Erfolg, so Dinges. Insbesondere ältere Menschen hielten sich aber nach wie vor wegen der Corona-Pandemie zurück. Andere Gründe für einen ausbleibenden Kinobesuch seien finanzielle Sorgen.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.