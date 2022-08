Verkehrsinfrastruktur

ÖPNV: Nicht alle Regionen sind in gleichem Maße angebunden. (picture alliance / photothek / Florian Gaertner)

Nur 25 Prozent erklärten sich einer Umfrage zufolge einverstanden mit der ÖPNV-Infrastruktur. In den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen fiel die Zufriedenheit dagegen am höchsten aus. Sie liegt zwischen 48 und 58 Prozent. In Ostdeutschland sind die Menschen besser auf die Strukturen von Bussen und Bahnen zu sprechen als in Westdeutschland. Insgesamt wünschen sich jedoch fast zwei Drittel der Deutschen mehr Investitionen in Busse und Bahnen. - Die Studie wurde vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung durchgeführt. Befragt wurden vergangenen Herbst knapp 8.500 Erwachsene.

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Dedy, sagte der "Rheinischen Post", viele neue Busse und Bahnen seien nötig. Eine mögliche Nachfolgelösung für das Neun-Euro-Ticket dürfe auf keinen Fall die Investitionen ausbremsen. Der ÖPNV sei extrem unterfinanziert, betonte Dedy.

