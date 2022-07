In Norden Marokkos nahe der Stadt Larache kämpft die Feuerwehr gegen Waldbrände. (FADEL SENNA / AFP)

Etwa 200 Kilometer östlich von Porto sei ein einmotoriges Wasserflugzeug abgestürzt, die Ursache sei noch unklar, berichtet die Zeitung "Público" unter Berufung auf den Zivilschutz. Der Pilot habe nur noch tot geborgen werden können. Regierungschef Costa äußerte sich bestürzt.

Portugal: Mehr als 25.000 Hektar Wald in einer Woche zerstört

In Portugal kämpfen derzeit 900 Feuerwehrleute gegen insgesamt 13 größere und dutzende kleine Feuer. Die seit einer Woche andauernde Brandserie wird durch die Dürre und die hohen Temperaturen begünstigt. Nach Angaben der Naturschutzbehörde ICNF zerstörten die Flammen in nur einer Woche mehr als 25.000 Hektar Wald - das entspricht einer Fläche von ungefähr 35.000 Fußballfeldern.

Italien: Feuerwehr rettet Touristin in Bibione

In Italien kämpft die Feuerwehr ebenfalls gegen mehrere Waldbrände. Im Badeort Bibione an der Adria flohen mehrere Touristen ins Meer, weil Bäume in Küstennähe in Brand geraten waren. Sie konnten von der Küstenwache gerettet werden.

Marokko: Hunderte Menschen müssen ihre Häuser verlassen

Bei Temperaturen über 40 Grad entwickelt sich auch die Situation in Marokko dramatisch. Bei Waldbränden im Norden des Landes kam mindestens ein Mensch ums Leben. Hunderte Bewohner mussten ihre Häuser verlassen.

