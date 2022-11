Menschen versammelten sich auf dem Maidan-Platz in Kiew, um die Nachrichten aus Cherson zu feiern. (AFP / GENYA SAVILOV)

Präsident Selenskyj sagte am Abend in einer Videoansprache, diesen Kräften würden weitere Soldaten folgen, um die Stadt weiter zu sichern. Es handele sich - so wörtlich - um einen "historischen Tag". Zuvor hatte Russland angekündigt, seine Truppen zurückzuziehen auf die andere Seite des Flusses Dnipro. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau wird nun von dort auf Cherson geschossen. Diese Informationen konnten bislang nicht überprüft werden. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew versammelten sich feiernde Menschen auf den Straßen. Sie reagierten auf die jüngsten Meldungen aus Cherson - und auf Videoaufnahmen, die die ukrainische Regierung veröffentlichte. Auf dem nicht verifizierten Material sollen Bewohner von Cherson zu sehen sein, die jubelnd ukrainische Soldaten empfangen.

Die Region Cherson und ihre gleichnamige Hauptstadt waren das erste größere Gebiet, das die russische Armee Anfang März unter ihre Kontrolle brachte. Dort befindet sich auch der Kachowka-Staudamm, dessen Reservoir die von Russland annektierte ukrainische Halbinsel Krim mit Wasser versorgt.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine und seinen Auswirkungen finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.