Libanon

Menschen kehren nach Inkrafttreten der Waffenruhe in ihre Häuser in ehemaligen Kampfgebieten zurück

Im Libanon machen sich nach dem Inkrafttreten der Waffenruhe tausende aus den Kampfgebieten geflohenen Menschen auf den Weg zurück in ihre Häuser. Libanons Parlamentspräsident Berri rief die Menschen auf, in ihre Heimatorte zurückzukehren. In den südlichen Vororten Beiruts sind die Straßen voll mit Fahrzeugen.