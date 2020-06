Das Europaparlament hat eine Strategie zur Unterstützung von Menschen mit Behinderung verabschiedet.

In dem Papier fordern die Abgeordneten die Einführung eines Behindertenausweises in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Zudem wollen die Parlamentarier, Menschen mit Behinderung, deren Familienmitglieder und die sie vertretenden Organisationen stärker in die Gesetzgebungs- sowie Umsetzungsprozesse einbinden. Außerdem sollen ein unabhängiges Leben sowie barrierefreies Wohnen gefördert werden.



Die Europaabgeordnete der Grünen, Langensiepen, bezeichnete den Vorstoß als ein wichtiges Signal für ein inklusives Europa. Gerade die Coronavirus-Pandemie habe gezeigt, wie stark Menschen mit Behinderung diskriminiert würden.