Die große Koalition hat sich darauf geeinigt, Hürden im Wahlrecht für Menschen mit Behinderungen abzubauen.

Die bestehenden Wahlrechtsausschlüsse sollen abgeschafft werden, wie es in einem gemeinsamen Antrag von Union und SPD heißt, aus dem das Redaktionsnetzwerk Deutschland zitiert. Der SPD-Politiker Bartke sagte, der Weg für ein inklusives Wahlrecht sei damit frei.



Das Bundesverfassungsgericht hatte am 21. Februar den Ausschluss betreuter Menschen von Wahlen für verfassungswidrig erklärt. Der Gesetzentwurf der Koalition soll zum 1. Juli in Kraft treten.



Laut Paragraf 13 des Bundeswahlgesetzes ist bislang von Wahlen ausgeschlossen, wer seine Angelegenheiten nicht selbst regeln kann und deshalb in allen Bereichen eine Betreuung zur Seite gestellt bekommen hat. Betroffen sind mehr als 80.000 Menschen in Deutschland.