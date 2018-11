Menschen mit Handicap profitieren auf dem Arbeitsmarkt nicht im gleichen Maß von der guten Konjunktur wie die Allgemeinheit.

Zwar ist die Arbeitslosigkeit unter den Schwerbehinderten im vergangenen Jahr auf 11,7 Prozent und damit auf ein neues Rekordtief gesunken; der Abstand zur allgemeinen Erwerbslosenquote hat sich allerdings vergrößert. Das ist das Ergebnis des "Inklusionsbarometers Arbeit" der Aktion Mensch, der in Frankfurt am Main vorgestellt wurde. Arbeitslose Menschen mit Behinderung brauchen demnach im Durchschnitt rund 100 Tage länger, um einen neuen Job zu finden - nämlich genau ein Jahr.



Ab einer Größe von 20 Mitarbeitern sind Unternehmen in Deutschland verpflichtet, behinderte Menschen einzustellen. Ersatzweise kann auch eine Ausgleichsabgabe gezahlt werden.