Menschen tanzen weltweit gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. (Annette Riedl/dpa)

Allein am Brandenburger Tor in Berlin beteiligten sich Hunderte. Hintergrund ist die internationale Bewegung "One Billion Rising". Sie wurde 2012 von der US-amerikanischen Künstlerin Eve Ensler initiiert. Menschen demonstrieren seitdem am Valentinstag mit Tanz-Choreographien auf öffentlichen Plätzen. Laut einer Statistik der Vereinten Nationen wird jede dritte Frau auf der Welt einmal in ihrem Leben Opfer von Gewalt. An diese Zahl lehnt sich auch die Bezeichnung der Protestaktion an, die auf Deutsch so viel bedeutet wie: Eine Milliarden Frauen erheben sich.

