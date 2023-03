Neun weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Vorfall habe sich in einer kleinen Stadt in der Provinz Québec ereignet. Der 38-jährige Autofahrer sei auf den Fußgängerweg gefahren und habe dort mehrere Personen gerammt und überfahren. Es sei noch unklar, ob es sich um eine vorsätzliche Tat handelte. Der Fahrer wurde in Gewahrsam genommen.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.