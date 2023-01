Mit einem Feuerwerk wird das neue Jahr 2023 am Brandenburger Tor begrüßt. (Jörg Carstensen / dpa / Jörg Carstensen)

Nach den pandemiebedingten Feuerwerks-Verkaufsverboten der beiden Vorjahre wurden in vielen Städten wieder große Feuerwerke präsentiert. In Berlin war die Silvesterparty am Brandenburger Tor aufgrund eines begrenzten Ticketverkaufs wesentlich kleiner ausgefallen als in früheren Jahren. In der Hauptstadt kam es zu zahlreichen Zwischenfällen im gesamten Stadtgebiet. Polizisten waren unter anderem wegen Schlägereien, Schüssen aus Schreckschusspistolen sowie Böller- und Raketenwürfen auf Passanten im Einsatz. Auch in anderen europäischen Städten wurde der Jahreswechsel gefeiert. In Paris versammelten sich rund eine Million Menschen auf den Champs-Élysées. In London sahen mehr als 100.000 Menschen ein Großfeuerwerk am Riesenrad London Eye. In den Niederlanden ignorierte die Bevölkerung zum Großteil das dort verhängte Böllerverbot.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.