Jahreswechsel

Menschen weltweit begrüßen 2023 mit Feuerwerken

In Deutschland haben die Menschen den Beginn des neuen Jahres 2023 gefeiert. Nach den pandemiebedingten Feuerwerks-Verkaufsverboten der beiden Vorjahre gab es in vielen Städten wieder große Feuerwerke. In Berlin fiel die Silvesterparty am Brandenburger Tor aufgrund eines begrenzten Ticketverkaufs wesentlich kleiner aus als in früheren Jahren.

01.01.2023