Der in der Türkei inhaftierte Führer der verbotenen Kurdenorganisation, Öcalan, ist mit einer Beschwerde über mutmaßliche Misshandlungen im Gefängnis gescheitert.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte wies seinen Antrag in Straßburg als unzulässig zurück. Die Richter sahen keine Anhaltspunkte für die Darstellung Öcalans, er sei 2008 während einer Durchsuchung seiner Zelle von Wärtern misshandelt worden. Damit habe die Türkei nicht gegen das Folter-Verbot der Europäischen Menschenrechtskonvention verstoßen. Öcalan sitzt seit 1999 auf der Gefängnisinsel Imrali in Haft. Die Vorwürfe hatten im Herbst 2008 zu Massenprotesten von Kurden in der Türkei geführt.