Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg verlangt von der Bundesregierung eine Stellungnahme zu den Schulschließungen im Frühjahr 2021. (picture alliance / dpa / Rolf Haid)

Laut "Welt am Sonntag" geht es um die sogenannte Bundesnotbremse.

Diese war Ende April 2021 für zwei Monate in Kraft getreten und sah Einschränkungen des öffentlichen Lebens vor, wenn die Corona-Infektionszahlen in einem Landkreis einen bestimmten Wert überschritten. Dazu gehörten auch Schulschließungen.

Der Zeitung zufolge bestätigte das Bundesjustizministerium den Eingang eines Fragenkatalogs. Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof wolle unter anderem wissen, ob das Kindeswohl tatsächlich der zentrale Maßstab für die Schulschließungen im Frühjahr 2021 gewesen sei, heißt es. Daneben verlangt er Informationen über alternative Bildungsmöglichkeiten wie Online-Unterricht und Notfallbetreuung in der Schule.

Anlass ist dem Bericht zufolge die Beschwerde zweier Rechtsanwälte gegen die Bundesrepublik. Das Bundesverfassungsgericht hatte ihre Klage gegen die Schulschließungen im November 2021 abgewiesen.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.