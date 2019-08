Mit einer Großrazzia sind Bundespolizei und Zoll gestern in Berlin gegen Menschenhandel im Baugewerbe vorgegangen. Das Deutsche Institut für Menschenrechte appelliert an die Politik, nicht nur die Täter zu bestrafen. Die Opfer hätten oft kaum Möglichkeiten, ihre Rechte durchzusetzen, sagte die zuständige Abteilungsleiterin Petra Follmar-Otto im Deutschlandfunk.

Razzien wie die gestrige seien eine "wichtige, aber nicht die einzige Methode", um Menschenhandel zu bekämpfen, betonte die Menschenrechtlerin. Die Rechte der Opfer zu stärken, bedeute zum Beispiel, dafür zu sorgen, dass sie Zugang zu Informationen und Beratung haben. Ein Grund dafür, dass sich mit Ausbeutung so viel Geld verdienen lasse, sei, dass "die Betroffenen kaum eine Chance haben, ihre Ansprüche auf Lohn und Entschädigung gegen die Täter durchzusetzen".



So sei es, auch aufgrund des Machtgefälles zwischen Ausbeutern und Opfern, oft schwierig zu beweisen, wie viel jemand gearbeitet habe. Arbeitgeber arbeiteten hier häufig mit gefälschten Dokumenten. Man müsse auch über eine Umkehr der Beweislast nachdenken, so Follmar-Otto. Menschenhandel und Ausbeutung funktionierten deshalb so gut, weil sie in "nach wie vor in Deutschland ein risikoloses Geschäft" seien.

Großrazzia in Berlin

Mehr als 1.900 Beamte von Bundespolizei und Zoll waren gestern in Berlin mit einer Großrazzia gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung in der Baubranche vorgegangen. Sie durchsuchten rund hundert Wohn- und Geschäftsadressen. Betroffen waren auch einige wenige Orte in Brandenburg und Sachsen-Anhalt, wie ein Sprecher des Berliner Hauptzollamts mitteilte. Verdächtigt würden sechs Verantwortliche eines Bauunternehmens, wobei es aber zunächst keine Festnahmen gab.



Unter anderem sollen Ausländer eingeschleust und Arbeitskräfte ausgebeutet worden sein. Zudem wurden offenbar Sozialversicherungsabgaben nicht abgeführt und Vorschriften zum Mindestlohn missachtet. Der entstandene Schaden wurde auf mindestens 1,7 Millionen Euro beziffert.

"Krebsgeschwür der Bauwirtschaft"

Der Branchenverband begrüßte die Aktion. Schwarzarbeit sei das Krebsgeschwür der Bauwirtschaft, sagte Manja Schreiner, Hauptgeschäftsführerin der Fachgemeinschaft Bau Berlin und Brandenburg. Sie setze "seriös agierende und gesellschaftlich verantwortungsvolle Unternehmen, die Arbeitnehmern faire Löhne zahlen, Ausbildungsplätze schaffen und ihre Steuern leisten, unter enormen wirtschaftlichen Druck".



Auch die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) begrüßte die Razzia. "Das muss Schule machen", erklärte der Bundesvorsitzende Robert Feiger. Nur durch ständige Kontrollen könne in der Baubranche illegale Beschäftigung wirksam bekämpft werden. Die Ankündigung von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), die Finanzkontrolleure gegen Schwarzarbeit auf mehr als 10.000 Beamte aufzustocken, müsse rasch realisiert werden.