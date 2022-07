Flutkatastrophe

Ein Jahr nach der Flut - Glockengeläut und Menschenketten in Bad Neuenahr/Ahrweiler. (dpa/Sascha Ditscher)

In Ahrbrück sagte der Präses der evangelischen Kirche Latzel gestern in bei einem ökumenischen Gottesdienst, die Flut habe bei vielen Betroffenen tiefe Spuren hinterlassen. Nun gelte es, Hoffnung neu zu lernen. Der katholische Bischof Ackermann ergänzte, einige Menschen hätten das Ahrtal traumatisiert und resigniert verlassen. Für viele sei es trotzdem ihre Heimat. Am Abend läuteten in etlichen Orten 15 Minuten lang die Kirchenglocken, entlang der Ahr wurden als Zeichen der Solidarität Menschenketten gebildet.

Bei der Flut am 14. und 15. Juli 2021 kamen mehr als 180 Menschen ums Leben, alleine 134 im Ahrtal.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.