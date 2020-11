Ägyptens Regierung geht weiter mit Festnahmen gegen ihre Kritiker vor.

Die "Ägyptische Initiative für Persönlichkeitsrechte" teilte mit, ihr Direktor Gasser Abdel-Rasek sei festgenommen worden. Er bereits das dritte Mitglied der Menschenrechtsgruppe, das die Behörden festgesetzt hätten. Wo sich Abdel-Razek derzeit befinde, wisse man nicht.



Vorangegangen waren Treffen der Menschenrechtsaktivisten unter anderem mit Diplomaten aus Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und den Niederlanden. Dabei ging es nach Angaben der Gruppe um die Frage, wie die Menschenrechtssituation in dem Land verbessert werden kann. Rasek sei an seinem Zuhause in Kairo festgenommen und an einen unbekannten Ort gebracht worden.



Das französische Außenministerium hatte Anfang der Woche "tiefe Besorgnis" über die Festnahmen geäußert. Das ägyptische Außenministerium sprach von einer Einmischung in die inneren Angelegenheiten. Die Gruppe sei nicht als Nichtregierungsorganisation, sondern als Firma registriert, ihre Arbeit sei somit gesetzeswidrig, hieß es in einer Mitteilung.



Seit seiner Machtübernahme 2013 hat der ägyptische Präsident und Ex-General Abdel Fattah al-Sisi versucht, die Opposition zu unterdrücken. Die Regierung geht nicht nur gegen islamistische Gegner vor, sondern auch gegen Demokratie-Aktivisten, Journalisten und Online-Kritiker.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.