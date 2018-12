Amnesty International hat die Bundesregierung aufgefordert, sich stärker für die internationale Einhaltung der Menschenrechte einzusetzen.

Der Generalsekretär der Organisation in Deutschland, Beeko, sagte der Deutschen Presse-Agentur, in Russland und der Türkei werde die Europäische Menschenrechtskonvention bewusst infrage gestellt - auch mit dem Ziel, deren internationalen Rahmen anzugreifen. In den USA seien an der Grenze zu Mexiko hunderte Kinder von ihren Eltern getrennt worden; auch dies sei ein Angriff auf die Menschenrechte. Die Bundesregierung müsse Initiativen ergreifen, um solche Entwicklungen abzuwehren.



Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte wurde am 10. Dezember 1948 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen in Paris beschlossen. Sie enthält unter anderem das Recht auf Leben und Freiheit, das Verbot von Folter und die Gleichheit vor dem Gesetz.