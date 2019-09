Amnesty International fordert eine unabhängige Untersuchung möglicher Menschenrechtsverletzungen in Hongkong.

Die Organisation teilte in Berlin mit, bei den Demonstrationen in der chinesischen Sonderverwaltungszone hätten Einsatzkräfte immer wieder Menschen misshandelt.



In Hongkong demonstrieren seit über drei Monaten hunderttausende Menschen fast täglich für Demokratie und gegen den Einfluss der chinesischen Zentralregierung.