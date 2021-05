Mit zahlreichen Veranstaltungen erinnert die Menschenrechtsorganisation Amnesty International heute unter anderem in Deutschland an seine Gründung vor 60 Jahren. Anlass waren ein Vorfall in einem Café in Lissabon und ein Zeitungsartikel.

Mit einer Fahrrad-Demonstration macht Amnesty International heute in Berlin auf das Schicksal von bedrohten und inhaftierten Aktivistinnen und Aktivisten weltweit aufmerksam. Der Einsatz für Menschen, die zu Unrecht im Gefängnis säßen, verfolgt und schikaniert würden, sei das Herzstück der Organisation, heißt es in einer Erklärung anlässlich des 60. Gründungstages. Die Demonstration soll an der Gedächtniskirche enden. Dort beginnt um 18 Uhr ein Gottesdienst, den der Generalsekretär der deutschen Amnesty-Sektion, Beeko, mitgestaltet.



In einem Interview mit dem Evangelischen Pressedienst sagte Beeko, Amnesty sei "eine Bewegung von Menschen, die es persönlich nehmen, wenn die Menschenrechte anderer verletzt werden".

Auszeichnung mit dem Friedensnobelpreis

Die Menschenrechtsorganisation setzt sich für die Freilassung politischer Gefangener, für die Rechte von Flüchtlingen und für die Förderung der politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte ein. Einen weiteren Schwerpunkt bildet der Kampf gegen die Todesstrafe, politische Morde und Folter. Im Jahr 1977 wurde Amnesty International dafür mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.



Begonnen hat die Geschichte von Amnesty eigentlich noch vor dem offiziellen Gründungsdatum in einem Café in Lissabon. Dort sollen sich zwei Studenten im Winter 1960 zugeprostet und auf die Freiheit getrunken haben. Sie wurden verhaftet, denn das damals in Portugal herrschende Regime von Diktator Antonio Salazar duldete es nicht, den Begriff "Freiheit" öffentlich zu erwähnen.

"Die vergessenen Gefangenen"

Der englische Anwalt Peter Benenson las nach eigenen Angaben in einer Zeitung eine kurze Meldung über den Fall und war darüber so empört, dass er selbst zur Feder griff. Am 28. Mai 1961 erschien sein Artikel über "Die vergessenen Gefangenen" in der britischen Zeitung "The Observer". Er begann mit den Worten: "Schlagen Sie Ihre Zeitung an irgendeinem beliebigen Tag auf, und Sie werden eine Meldung aus irgendeinem Teil der Welt lesen: Ein Mensch ist eingekerkert, gefoltert, hingerichtet worden, weil seine Ansichten oder religiösen Überzeugungen nicht mit denen der Regierung übereinstimmen." Im weiteren Verlauf des Artikels fordert Benenson eine Amnestie für politische Gefangene.

Engagiert in 70 Ländern

Rund 30 große Zeitungen aus aller Welt druckten den Beitrag ab, oft auch in die jeweilige Landessprache übersetzt. Als Reaktion auf Benensons Appell entstand die globale Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Der englische Jurist wurde ihr erster Generalsekretär.



Schon im Sommer 1961 entstand der erste Ableger in Deutschland, als gleichzeitig zweiter Landesverband überhaupt. In Österreich und der Schweiz erfolgten die Gründungen 1970.



Heute gilt Amnesty International als die größte und einflussreichste Menschenrechtsorganisation der Welt. Eigenen Angaben zufolge engagieren sich mehr als zehn Millionen Menschen in rund 70 Ländern für das Netzwerk.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.