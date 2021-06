Extreme Armut, Ungleichheit und Ungerechtigkeit nehmen nach Einschätzung der UNO-Hochkommissarin Bachelet weltweit zu.

Der demokraktische und zivilgesellschaftliche Raum werde ausgehöhlt, beklagte Bachelet zum Auftakt der Sommersitzung des UNO-Menschenrechtsrates in Genf. In Ländern wie etwa Belarus und Russland würden die Menschenrechte immer stärker eingeschränkt. Journalisten und Aktivisten würden verfolgt, inhaftiert und gefoltert. In Russland würden vor den Parlamentswahlen im September demokratische Rechte noch weiter untergraben. In der äthiopischen Region Tigray seien auch Kinder sexueller Gewalt ausgesetzt.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.