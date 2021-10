Der Journalist Can Dündar hat eine Graphic Novel über den türkischen Staatspräsidenten Erdogan veröffentlicht.

Gemeinsam mit dem ägyptischen Karikaturisten Mohamed Anwar beschreibt Dündar, wie Erdogan die Türkei zu einem autoritär-islamischen Staat umgebaut hat. Sein finales Ziel sei nicht die Demokratie, sagte Dündar im Deutschlandfunk. Erdogan habe es immer gut verstanden habe, seine wahren Ziele zu verschleiern, und besonders im Westen moderat aufzutreten. Am Anfang habe Erdogan alle denken lassen, dass er ein gemäßigter Muslim sei - einer, der gut mit dem Westen zusammenarbeiten könne. Viele türkische Liberale hätten das auch geglaubt, betonte Dündar.



Langsam aber sicher realisiere jeder, dass Erdogan alles tun würde, um seine Macht zu erhalten. Erdogan habe keine Skrupel, sich als Demokraten darzustellen: "Für ihn ist Demokratie der Weg, um seine ganz eigenen politischen Ziele zu erreichen, auch wenn sein finales Ziel nicht die Demokratie ist."



Can Dündar lebt seit 2016 im Exil in Berlin. Er musste aus der Türkei fliehen, weil Erdogan ihn und seine Arbeit als Chefredakteur der Zeitung "CumHuriyet" bedrohte. Seit vielen Jahren kritisiert er die Politik der Türkei und prangert die Missstände an. Wegen angeblicher Spionage wurde Dündar zu einer jahrelangen Gefängnisstrafe verurteilt.

