Der chinesische Menschenrechtsanwalt Yu Wensheng ist nach Angaben seiner Frau zu vier Jahren Haft verurteilt worden, weil er Wahlen mit verschiedenen Kandidaten gefordert hatte.

Die Justizbehörden in der Provinz Jiangsu bestätigten den Schuldspruch zunächst nicht. Yu war bereits vor zwei Jahren festgenommen worden - wegen des Vorwurfs der Anstachelung zur Staatsgefährdung. Ein Vertreter einer in Hongkong ansässigen Anwaltsvertretung sagte der Nachrichtenagentur AFP, es habe kein Urteil und keine Bekanntgabe des Prozesses gegeben. Es sei auch nicht bekannt, wie Yu behandelt werde und wie es ihm gehe.



Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International sprach von "politischer Verfolgung" und beklagte, nicht einmal Yus Anwalt habe der Urteilsverkündung beiwohnen dürfen. Laut Amnesty war Yu 2014 schon einmal wegen Unterstützung der Protestbewegung in Hongkong festgenommen und gefoltert worden.