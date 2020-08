Bundesentwicklungsminister Müller hat zu einem entschiedeneren Einsatz gegen Kinderarbeit in aller Welt aufgerufen.

Jeder Verbraucher müsse genauer hinschauen, wie seine alltäglichen Konsumgüter - vom Teppich bis zum Lippenstift - produziert würden, sagte der CSU-Politiker der "Welt am Sonntag". Müller will Unternehmen gesetzlich verpflichten, Kinderarbeit in ihren Lieferketten auszuschließen. Er kündigte an, Anfang September einen Gesetzentwurf dazu im Kabinett einzubringen.



Schätzungen zufolge wachsen etwa 400 Millionen Kinder weltweit in extremer Armut auf. Mehr als 150 Millionen Mädchen und Jungen müssen demnach arbeiten, damit ihre Familien etwas zu essen haben.