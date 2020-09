Unternehmen aus der EU liefern offenbar trotz der schwierigen Menschenrechtslage Überwachungstechnologie an China.

Es handele sich unter anderem um Software zur Gesichts-, Verhaltens- und Emotionserkennung, heißt es in einem Bericht der Organisation Amnesty International. Die Lieferungen gingen unter anderem an staatliche Institutionen in der chinesischen Region Xinjiang, wo der Regierung Menschenrechtsverletzungen gegen die Minderheit der Uiguren vorgeworfen werden.



Die EU solle daher die Regeln für den Export sogenannter Dual-Use-Güter verschärfen, fordert Amnesty. Damit sind Waren gemeint, die sowohl für militärische als auch zivile Zwecke verwendet werden können.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.