Das Europäische Parlament hat die Regierungen der europäischen Staaten aufgerufen, die Olympischen Winterspiele im kommenden Jahr in Peking zu boykottieren.

In einer in Brüssel verabschiedeten Resolution heißt es, die Institutionen und Mitgliedsstaaten der EU sollten Einladungen für Regierungsvertreter und Diplomaten zu den Spielen ablehnen, falls sich die Menschenrechtslage in Hongkong und für die muslimische Minderheit der Uiguren nicht verbessere. Die nicht bindende Resolution wurde im Europaparlament mit großer Mehrheit angenommen und von den größten Fraktionen unterstützt. In ihr wird auch die Menschenrechtslage in Tibet kritisiert.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.