Die Menschenrechtskommissarin des Europarates, Mijatovic, hat sich besorgt über eine erneut wachsende Diskriminierung von Homosexuellen in Polen geäußert.

Wenn es um Respekt gegenüber nicht heterosexuellen Menschen gehe, nehme das Land den letzten Platz in der EU ein, heißt es in einem in Straßburg veröffentlichten Bericht. Auch katholische Kirchenführer in Polen trügen aktiv zu Stigmatisierung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender und Intersexuellen bei. Nach einer schrittweisen Öffnung der polnischen Gesellschaft seien die vergangenen Jahre von einer besorgniserregenden Wende zum Schlechteren gekennzeichnet. In keinem anderen EU-Staat außer Rumänien gebe so ein hoher Anteil von LGBTI-Personen an, Ziel von hassmotivierten oder sexuellen Angriffen geworden zu sein, betonte die Menschenrechtskommissarin. 79 Prozent der Befragten in Polen erklärten demnach, bestimmte Orte aus Angst vor Angriffen oder Belästigung zu meiden.

