Das Flüchtlingsdrama "Styx" wird mit dem Deutschen Menschenrechts-Filmpreis geehrt.

Regisseur Wolfgang Fischer erzählt darin die Geschichte einer Ärztin, die in ihrem Urlaub auf einem Segelschiff in ein Flüchtlingsdrama gerät. In der Kategorie Kurzfilm wird "Joe Boots" von Florian Baron ausgezeichnet, wie die Jury in Nürnberg mitteilte. Eine Folge der Serie "Der Tatortreiniger" von Arne Feldhusen mit dem Schauspieler Bjarne Mädel ist Preisträger in der Kategorie Bildung. "Thinking like a Mountain" von Alexander Hick erhält die Auszeichnung in der Kategorie Hochschule. Die Preise sind mit jeweils 2.500 Euro dotiert.



Nach Angaben der Veranstalter wurden für den diesjährigen Wettbewerb 382 Produktionen eingereicht. Ein großer Teil von ihnen habe das Thema Flucht und Fluchtursachen behandelt. In den Filmen werde sichtbar, dass Menschenrechte weiter unter Druck stünden, in Europa, weltweit, aber auch in Deutschland, erklärten die Veranstalter. Die Deutschen Menschenrechts-Filmpreise 2018 werden am 8. Dezember in Nürnberg unter der Schirmherrschaft des früheren Bundespräsidenten Gauck vergeben. Ausgelobt wird er alle zwei Jahre von 21 Menschenrechtsorganisationen, darunter Amnesty International, die deutsche UNESCO-Kommission, Mission EineWelt und das katholische Missionswerk missio.