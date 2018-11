Eine Menschenrechtsorganisation hat Argentinien aufgefordert, den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman beim bevorstehenden G20-Gipfel in Buenos Aires festzunehmen.

Human Rights Watch erstattete Anzeige gegen bin Salman wegen der Folter und Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul. In einer Mitteilung der Organisation heißt es, nach dem Universalitätsprinzip dürfe die argentinische Justiz Folter und Kriegsverbrechen unabhängig vom Tatort und der Staatsbürgerschaft der Opfer ahnden. Die Zeitung "Clarín" berichtet, ein Bundesrichter habe die Staatsanwaltschaft beauftragt, dies zu prüfen.



Saudi-Arabien bestreitet, dass Kronprinz bin Salman über Kashoggis Tötung im Konsulat in Istanbul informiert war.