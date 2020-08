Die im Iran inhaftierte Rechtsanwältin und Sacharow-Preisträgerin Nasrin Sotoudeh ist nach Angaben von Menschenrechtlern erneut in den Hungerstreik getreten.

Sie protestiere gegen unfaire Gerichtsverhandlungen und die fortdauernde Inhaftierung von Bürgerrechtlern, teilte die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte in Frankfurt am Main mit. Vorstandssprecher Lessenthin sagte, zudem setze das iranische Regime Bürgerrechtler bewusst dem Risiko aus, sich in überfüllten Gefängnissen unter schlechten Hygienebedingungen mit dem Coronavirus zu infizieren. Bereits im Frühjahr war Sotoudeh in diesem Zusammenhang in einen fünftägigen Hungerstreik getreten. Die 56-Jährige wurde 2019 unter anderem wegen - Zitat - sündhaftem Auftreten in der Öffentlichkeit ohne Kopftuch zu 33 Jahren Gefängnis und 148 Peitschenhieben verurteilt. Als Anwältin vertrat sie auch Frauen, die sich gegen den Verschleierungszwang wehren wollten.