Amnesty International hat den Äußerungen des ägyptischen Botschafters in Deutschland, Badr Abdelatty, zum Thema Menschenrechte widersprochen und Kritik an der eigenen Arbeit zurückgewiesen.

Ein Referent der Menschenrechtsorganisation sagte dem Deutschlandfunk, nicht nur Amnesty International sondern auch die Vereinten Nationen und mehrere Staaten stuften die Menschenrechtslage in Ägypten als katastrophal ein. Abdelatty hatte im Deutschlandfunk die Glaubwürdigkeit von Organisationen wie Human Rights Watch und Amnesty International in Frage gestellt. Sie zögen "unglaubwürdige Zeugen" heran, seien aber nicht bereit, die andere Seite anzuhören. Dem widersprach der Amnesty-Referent und betonte, man befolge bei der Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen höchste Standards und demonstriere durch die Darstellung der Methoden zu Beginn jedes Berichts größtmögliche Transparenz.



Auch die Aussage des Botschafters, NGOs könnten in Ägypten ungehindert arbeiten, sei nicht zutreffend. Vielmehr würden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Organisationen überwacht und bedroht, es werde gegen sie ermittelt und es komme immer wieder zu willkürlichen Inhaftierungen. Ebenso falsch sei die Aussage Abdelattys, dass Menschenrechte nicht universell gelten würden. Diese stellten kein westliches Konzept dar, zudem habe auch die damalige ägyptische Regierung 1948 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zugestimmt.



Der ägyptische Botschafter in Deutschland hatte sich dagegen verwahrt, beim Thema Menschenrechte belehrt zu werden. Er betonte, die soziokulturellen Bedingungen im arabischen Raum seien ganz andere als in Europa. Ägyptens Hauptaufgabe sei es, "eine Balance herzustellen zwischen der Achtung der Menschenrechte und dem Kampf gegen den Terrorismus". Deutschland und Europa sollten Ägypten nicht Ihre Maßstäbe auferlegen, sondern sich um ihre eigenen Probleme kümmern wie Islamophobie und rechte Ideologie, die Hass schüre.