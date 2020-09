Menschenrechte in Tibet

Die Gesellschaft für bedrohte Völker fordert einen UNO-Sonderichterstatter, um Menschenrechtsverletzungen gegenüber Minderheiten in China zu untersuchen.

Der zuständige Referent Schneider sagte, die chinesische Regierung versuche, die tibetische Bevölkerung mit einer Mischung aus Zwangsarbeit und politischer Indoktrination zu willfährigen Untertanen zu machen - genauso wie im Fall von uigurischen und kasachischen Muslimen.



Schneider bezieht sich auf neue Erkenntnisse, nach denen China tibetische Hirten und Bauern in Arbeits- und Umerziehungsprogramme ähnlich denen in der Provinz Xinjiang zwingt. Demnach sind mehr als eine halbe Million Menschen in Tibet betroffen. Im Falle der Region Xinjiang hatte zudem eine australische Denkfabrik Satellitenaufnahmen ausgewertet und mehr als 380 mutmaßliche Hafteinrichtungen für Uiguren gefunden.



Schneider sagte, die Vereinten Nationen dürften 75 Jahre nach ihrer Gründung nicht die chinesischen Versuche hinnehmen, international gültige Menschenrechtsnormen auszuhebeln.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.