Deutschland sollte bei der Verteidigung von Menschenrechten nach Ansicht der Organisation Human Rights Watch eine führende Rolle übernehmen.

Der derzeitige Sitz im UNO-Sicherheitsrat biete dazu viele Möglichkeiten, sagte der HRW-Geschäftsführer Roth in Berlin bei der Vorstellung des Jahresberichts. Er hob hervor, dass Deutschland mit dem Stopp von Waffenexporten nach Saudi-Arabien als Reaktion auf den Mord des regierungskritischen Journalisten Khashoggi verantwortungsvoll gehandelt habe. Roth begrüßte auch die Sanktionen der Europäischen Union gegen Ungarn und Polen. Unterstützt durch Proteste der Zivilbevölkerung in beiden Ländern habe man großen Druck auf die rechtspopulistischen Regierungen ausgeübt.



Human Rights Watch mit Hauptsitz in den USA hat für den Bericht die Lage der Menschenrechte in mehr als 100 Ländern untersucht.