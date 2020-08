Der Londoner Bürgermeister Khan hat den Sklavenhandel als Verbrechen gegen die Menschlichkeit kritisiert.

Er äußerte sich per Video zum heutigen "Internationalen Tag der Erinnerung an Sklavenhandel und dessen Abschaffung". Khan sagte, es habe sich um ein brutales und barbarisches Unterfangen gehandelt, geprägt von systematischer Entmenschlichung, Ausbeutung, erzwungener Umsiedlung und Mord an Millionen afrikanischer Menschen über hunderte von Jahren hinweg.

Tiefgreifende Auswirkungen

Man könne nicht ignorieren, welche tiefgreifenden Auswirkungen der Sklavenhandel auf afrikanisch-stämmige Bevölkerungsgruppen bis heute in London und in aller Welt habe. Auch dürfe man nicht vergessen, dass ein erheblicher Teil des Reichtums in London und Großbritannien auf diese schlimme Praxis zurückgehe.



Bis heute gebe es viel Ungerechtigkeit gegenüber schwarzen Menschen. Auch in London litten zu viele von ihnen unter Armut und dem Mangel an Entfaltungsmöglichkeiten. Es sei auch sicher kein Zufall, dass schwarze Frauen und Männer ein doppelt so hohes Risiko hätten, an Covid-19 zu sterben.



Die "Black Lives Matter"-Bewegung thematisiere Rassismus und Ungleichheit, und er sei stolz, so Khan, sie zu unterstützen.