Bundeskanzlerin Merkel ist mit dem Europäischen Bürgerrechtspreis der Sinti und Roma ausgezeichnet worden.

Für deren Rechte sowie für die Anerkennung ihrer mehr als 600-jährigen Geschichte in Deutschland und Europa habe sich Merkel in herausragender Weise eingesetzt, betonte der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Rose, bei der Preisverleihung in Mannheim. Er verwies auf Merkels Unterstützung etwa für die Errichtung des Berliner Denkmals der ermordeten Sinti und Roma in der NS-Zeit oder beim Aufbau der Expertenkommission Antiziganismus im Jahr 2019. Merkel war per Video zugeschaltet. Sie sagte, dass es auch in Deutschland immer noch Diskriminierung und Antiziganismus gebe, empfinde sie als Schande für das Land.

