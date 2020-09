In Belarus ist der inhaftierte Oppositionspolitiker Snak in den Hungerstreik getreten.

Das teilte der Koordinationsrat der Opposition mit. Die Behörden werfen ihm vor, zu den Protesten gegen das Regime aufgerufen zu haben, die in Belarus seit Wochen anhalten. Vor einer Polizeiwache in der Stadt Smolevichi zündete sich nach Angaben der Behörden aus noch unbekannten Motiven ein Mann an. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.



In Genf befasste sich auf Antrag der Europäischen Union der UNO-Menschenrechtsrat mit der Lage in Belarus. Die Sonderberichterstatterin für das Land, Marin, sprach von einer katastrophalen Situation. Vertreter der Regierung in Minsk sowie Russlands, Chinas und Venezuelas wiesen die Vorwürfe zurück und unterbrachen den Bericht mehrmals. Der CDU-Außenpolitiker Röttgen sprach sich bei Reuters TV für Sanktionen gegen Präsident Lukaschenko aus und betonte, dieser sei der entscheidende Verantwortliche für Brutalität und Unterdrückung.



Eine von Lukaschenko angekündigte Schließung der Grenzen zu Polen und Litauen wurde bislang nicht umgesetzt.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.