Mehrere Menschenrechtsorganisationen fordern eine internationale Untersuchung zur Lage der Uiguren im Nordwesten Chinas.

Hinter der Erklärung stehen unter anderem Human Rights Watch und Amnesty International sowie der Weltkongress der Uiguren. Der Geschäftsführer von Human Rights Watch, Roth, sagte, die Misshandlungen in der Provinz Xinjiang seien so schwerwiegend, dass der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen sofort tätig werden müsse. UNO-Generalsekretär Guterres schweige bisher, weil er China nicht verärgern wolle.



Die Uiguren sind eine muslimische Minderheit. Menschenrechtler beklagen, dass sie systematisch drangsaliert werden. Besonders in der Kritik stehen so genannte Umerziehungslager, in denen hunderttausende Menschen festgehalten werden. Die chinesische Regierung betont, in den Einrichtungen würden Menschen vom Terrorismus abgebracht oder abgehalten.