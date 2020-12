Der internationale Schriftstellerverband PEN startet morgen eine fünftägige Kampagne für inhaftierte Schriftstellerinnen und Schriftsteller in der Volksrepublik China.

Wie das deutsche PEN-Zentrum in Darmstadt mitteilte, will der Verband damit beispielhaft an das Schicksal von etwa Gui Minhai, Yang Hengjun und Qin Yongmin erinnern. Diese Autoren säßen zu Unrecht im Gefängnis. Anlass der Kampagne ist der zehnte Jahrestag der Verleihung des Friedensnobelpreises an den Schriftsteller und Menschenrechtsaktivisten Liu Xiaobo am 10. Dezember. Der Autor starb vor drei Jahren an einer Krebserkrankung. Kurz vor seinem Tod war er aus der Haft entlassen und in ein Krankenhaus verlegt worden.

