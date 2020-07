Weltweit haben Iranerinnen und Iraner in Sozialen Medien gegen das Todesurteil protestiert, das im Iran gegen drei junge Männer verhängt wurde, die im vergangenen Jahr an Demonstrationen teilgenommen hatten.

Unter dem Hashtag "No to execution" (Nein zu Hinrichtung) meldeten sich auch prominente iranische Künstler zu Wort, wie der mit zwei Oscars ausgezeichnete Filmemacher Asghar Farhadi. Er forderte auf seinem Instagram-Account, das "traurige Leben der Iraner nicht noch bitterer" zu machen.



Wie die New York Times berichtet, habe es innerhalb von 24 Stunden allein 4,5 Millionen Tweets zu der Online-Kampagne gegeben. Auch auf den im Iran populären Plattformen Instagram und Telegram gab es unzählige Postings in der Angelegenheit. "Ich bin der Nächste, du bist der Nächste, wir sind die Nächsten" lautete ein weit verbreiteter Slogan. Er habe bislang keine Hashtag-Kampagne mit einem solchen Ausmaß an Beteiligung unter Iranerinnen und Iranern gesehen, zitiert die US-amerikanische Tageszeitung den Experten für Internet-Sicherheit, Amir Rashidi.



Die drei verurteilten Männer, Amirhossein Moradi, Saeed Tamjidi und Mohammad Rajabi, wurden am Dienstag zum Tode verurteilt, teilte ein iranischer Justizsprecher mit. Es gibt bislang keine Angaben, wann das Urteil vollstreckt werden soll. Den Männern mitte Zwanzig wird neben Vandalismus und Brandstiftung vorgeworfen, sich in einem "Krieg gegen die Islamische Republik" zu engagieren.



Der Iran wird seit Jahren immer wieder von Protestwellen erfasst. Im vergangenen Herbst gingen die Menschen auf die Straße, weil der Staat beschlossen hatte, die Benzinpreise über Nacht zu verdreifachen. Das Regime hat damals als Reaktion hunderte Protetsierende erschießen und tausende Menschen verhaften lassen. Die politische Führung im Iran hatte die Demonstrierenden als bezahlte Söldner der USA, Israel und Saudi-Arabien bezeichnet.



Irans oberster Führer, Ajatollah Ali Chamenei, könnte das Urteil gegen die drei jungen Männer noch aufheben. Der Iran steht immer wieder wegen der enormen Zahl an vollstreckten Todesstrafen in der Kritik. Laut eines Berichts der Menschenrechtsorganisation Amnesty International sind im Jahr 2018 insgesamt 253 Menschen hingerichtet worden, 2019 waren es 251.