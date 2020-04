Menschenrechte und Rechtstaatlichkeit – auch in Europa – sind in Gefahr. Es überrascht niemanden, aber neben Polen ist es vor allem Ungarn, das laut Amnesty International den aktuellen Kampf gegen die Pandemie dafür nutzt, um den "Angriff auf Menschenrechte und Rechtstaat" fortzusetzen.

Ohne Druck, vor allem von außen, wird sich daran wohl auch nichts ändern. Menschenrechte werden heute mehr denn je offen in Frage gestellt, mit Füßen getreten. Und es besteht die Gefahr, dass es sich durch und während Corona verschlimmert. Innerhalb der gesamten EU.

Abbau des Rechtsstaats im Namen der Pandemie

Da ist der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán, den der frühere EU-Kommissions-Chef Juncker scherzhaft als "Diktator" bezeichnet hatte. Das war damals schon nicht witzig. Heute verbietet sich jeder Scherz angesichts des Zerfalls demokratischer und rechtsstaatlicher Verfahren. Orbán regiert, wohlgemerkt einen EU-Mitgliedsstaat, seit Kurzem per Dekret, ohne zeitliche Frist. Das ungarische Parlament – entmachtet.

Im Umgang mit Orbán zeigt sich auch, wie blass, wie beschämend vor allem die EU handelt, die EVP-Fraktion tatenlos zuschaut, der Orbáns Fidesz-Partei angehört. Drohungen und Appelle reichen nicht, wirksame Sanktionen und ein Rausschmiss aus der Fraktion wären längst überfällig.

Wertefundament der EU zerbröckelt schrittweise

Fast schon in Vergessenheit gerät dabei, dass ein anderer EU-Mitgliedsstaat, Griechenland, einen ganzen Monat lang keine neuen Asylanträge mehr angenommen hat. Laut UN-Flüchtlingshilfswerk und vieler Expertenmeinungen verstößt das gegen geltendes Recht. Geflüchtete, Obdachlose, marginalisierte Gruppen. All sie leiden bereits ohne die Corona-Krise mit am meisten. Auch und vor allem ihre Lage hat sich nun dramatisch zugespitzt, sie sind mehr denn je gefährdet.

Es kann nicht sein, dass einige Staaten diese Pandemie dafür nutzen oder nutzen könnten, um rechtsstaatliche Prinzipien auszuhöhlen, um zu zensieren, mehr zu überwachen, Repression auszuüben. Nicht überall und gleichermaßen, aber Grundrechte werden aufs Spiel gesetzt. Diese Krise macht deutlich, wie sehr das Wertefundament – vor allem der EU – schrittweise zerbröckelt.

Deutschland muss sich einsetzen

Deshalb muss Deutschland sich im Rahmen der bevorstehenden EU-Ratspräsidentschaft für einen wirksamen Schutz der Menschenrechte einsetzen. Es kann nicht sein, dass Bürgerinnen und Bürger dafür sanktioniert werden, weil sie Abstandsregeln missachten, aber ein Viktor Orbán mit dem Abbau von demokratischen Strukturen einfach so davonkommt.

Es ist also längst an der Zeit, dass Politikerinnen und Politiker hierzulande nicht nur zu "Physical Distancing" und zum Tragen von Masken aufrufen, sondern in der gleichen Vehemenz auch die Einhaltung von Menschenrechten und Rechtstaatlichkeit einfordern und Sanktionen nicht nur ankündigen, sondern sie auch durchsetzen.

