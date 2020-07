Die Bundesregierung prüft die Einführung eines Lieferkettengesetzes. Grundlage dieser Entscheidung soll die Auskunft deutscher Firmen darüber sein, ob sie sich freiwillig in ihrer gesamten Produktion an ethische Werte halten. Heute endet die Frist dieser Befragung. Wir erklären die Hintergründe.

Was soll in einem Lieferkettengesetz stehen?

Es geht um Mindeststandards in der Sozial- und Umweltpolitik der Unternehmen. Die Initiative zu dem Gesetzesvorhaben kommt von Bundesarbeitsminister Heil (SPD) und Bundesentwicklungsminister Müller (CSU). Ziel ist es, die Unternehmen zur Wahrung der Menschenrechte und zu Standards im Umweltschutz zu verpflichten - bei Produzenten ebenso wie bei Zulieferern. So sollen zum Beispiel Kinderarbeit veroten und existenzsichernde Löhne garantiert werden.

Was ist Stand der Dinge?

Die Befragung der Unternehmen umfasste zwei Runden, im Auftrag durchgeführt von der Unternehmensberatung Ernst & Young. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes wurden in der zweiten Runde 2.200 Firmen anonym befragt. Ziel sei es, dass "mindestens die Hälfte aller Unternehmen in Deutschland mit mehr als 500 Beschäftigten nachweislich die Kernelemente menschenrechtlicher Sorgfalt angemessen in ihre Unternehmensprozesse integriert hat". Heute stellt die Bundesregierung die Ergebnisse dieser Befragung vor.



Nach Informationen des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" konnten in dieser Umfrage lediglich "weit unter 50 Prozent" der Unternehmen darlegen, dass sie die Einhaltung ethischer Regeln bei der Produktion von Kleidung im Ausland oder der Förderung von Rohstoffen kontrollieren. Dies deckt sich nach Informationen des Magazins mit den Ergebnissen einer ersten repräsentativen Befragung deutscher Unternehmen aus dem vergangenen Jahr.

Was sagen die Befürworter?

Die "Initiative Lieferkettengesetz" vereint nach eigenen Angaben mehr als 100 zivilgesellschaftliche Organisationen, darunter Menschenrechts-, Entwicklungs- und Umweltorganisationen sowie Gewerkschaften und kirchliche Akteure. Sie verweist auf Zusagen aus dem Koalitionsvertrag, "gesetzlich tätig zu werden, falls die Unternehmen die menschenrechtsstandards nicht freiwillig umsetzen". In einem Forderungenpapier heißt es, man erwarte, dass die Minister bald einen Referentenentwurf für ein Lieferkettengesetz vorlegten.



Wirtschaftsverbände hätten eine Befragung zu menschenrechtlicher Verantwortung bei ihren Auslandsgeschäften mit Unterstützung des Bundeswirtschaftsministeriums und des Kanzleramts im Vorfeld stark verwässert, heißt es weiter in dem Papier. Als Beleg wird eine Studie im Auftrag der Initiative angeführt. Sie zeige etwa, dass auf Druck von Bundesminister Altmaier unvollständig ausgefüllte Fragebögen aus der Bewertung herausgenommen wurden, obwohl diese Unternehmen die Anforderungen nicht erfüllen.



Unterstützung für das Vorhaben kommt etwa auch von CSU-Landesgruppenchef Dobrindt. Er sagte im Deutschlandfunk: "Wir werden einen Wettbewerb in der Welt nie gewinnen können mit Unternehmen, die Umweltstandards, Sozialstandards nicht in der Ernsthaftigkeit angehen, wie wir das heute richtigerweise auch tun und deswegen ist es in unserem Interesse, dass sich diese Standards weiter verbreiten in der Welt."

Was sagen die Kritiker?

Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände, Industrie- und Handelskammertag, Industrieverband BDI und handelsverband BDE haben ebenfalls ein Statement veröffentlicht. Darin heißt es, die Unternehmen benötigten alle Ressourcen im Kampf gegen die Auswirkungen der Corona-Krise. Außerdem werfen die Verbände dem mit der Erhebung der Daten beauftragten Konsortium eine Verzerrung der Ergebnisse durch die Art der Messmethoden vor: "Um als 'Erfüller' der abgefragten 37 Kriterien zu gelten, musste ein Unternehmen alle diese Kriterien erfüllen und positiv auf die entsprechende Frage antworten. Dieses Vorgehen des Konsortiums ist, als würde man nur Schülern mit der Note 1+ ein erfolgreiches Abitur bescheinigen."



Hauptgeschäftsführer Kampeter sagte im Deutschlandfunk, es wäre problematisch, wenn Unternehmen für Missstände aufkommen müssten, die auf Dritte zurückzuführen seien und nicht in ihrem eigenen Verschulden lägen.

Was sagt Berlin?

Bundeswirtschaftsminister Altmaier lehnt laut einem Bericht des "Handelsblatts" einen nationalen Alleingang nach wie vor ab. Das Wirtschaftsforum der SPD sprach sich dafür aus, das Gesetz auf europäischer Ebene in Angriff zu nehmen, um "eine Zersplitterung des EU-Binnenmarkts durch unterschiedliche nationale Regelungen" zu verhindern. Die Regierung solle die deutsche EU-Ratspräsidentschaft hierfür nutzen.



