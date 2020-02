Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, Unicef, hat die Genitalverstümmelung bei Mädchen und Frauen verurteilt.

Diese Praxis verletze fundamentale Rechte der Betroffenen und schädige Gesundheit und Psyche dauerhaft, erklärte Unicef-Exekutivdirektorin Fore. Auch die Beschneidung durch Ärzte und Ärztinnen durchführen zu lassen, mache den Eingriff weder sicher noch moralisch vertretbar. Nach einer Analyse des Kinderhilfswerks werden inzwischen ein Viertel der Genitalverstümmelungen weltweit von medizinischem Personal ausgeführt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO verwies auf die schweren Folgeschäden für Mädchen und Frauen. Jedes Jahr müssten 1,4 Milliarden Dollar dafür aufgebracht werden. In einigen Ländern mache dies 30 Prozent des Gesundheitsbudgets aus. Es müsse mehr investiert werden, um die Praxis zu stoppen, betonte die WHO anläßlich des Internationales Tags gegen weibliche Genitalverstümmelung.