Die UNO-Berichterstatterin für Menschenrechte, Callamard, wird den Fall des in der Türkei ermordeten saudi-arabischen Journalisten Khashoggi untersuchen.

Das bestätigte das UNO-Menschenrechtsbüro in Genf. Callamard sei unabhängig und habe die Entscheidung im Rahmen ihres Mandats getroffen, sagte ein Sprecher. Dies sei keine UNO-Untersuchung. Callamard wolle kommende Woche in die Türkei reisen. Callamard war vom UNO-Menschenrechtsrat zur Sonderberichterstatterin für außergerichtliche, standrechtliche und willkürliche Hinrichtungen ernannt worden.



Ein Mordkommando hatte Khashoggi Anfang Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul getötet. Die Führung in Riad streitet jede Verantwortung für die Tat ab.